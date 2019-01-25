В Бийске мужчина осколком зеркала убил своего сокамерника

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении заключенного, обвиняемого в убийстве сокамерника. Мужчина был ранее неоднократно судим, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.
32-летний заключенный содержался в следственном изоляторе Бийска. Следствие установило что между обвиняемым и его сокамерником систематически происходили словесные конфликты. В октябре 2018 года ночью мужчина, разбив руками зеркало в помещении камеры, ударил потерпевшего осколком в шею. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение целого ряда корыстных и корыстно-насильственных преступлений.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.