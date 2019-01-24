В Бийске мужчина осколком зеркала убил своего сокамерника

Новости 17.01.2019 16:25 99

В Бийске завершено расследование уголовного дела в отношении заключенного, обвиняемого в убийстве сокамерника. Мужчина был ранее неоднократно судим, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

32-летний заключенный содержался в следственном изоляторе Бийска. Следствие установило что между обвиняемым и его сокамерником систематически происходили словесные конфликты. В октябре 2018 года ночью мужчина, разбив руками зеркало в помещении камеры, ударил потерпевшего осколком в шею. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение целого ряда корыстных и корыстно-насильственных преступлений.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.