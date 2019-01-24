Исследование: жители Алтайского края хотят саморазвиваться, мечтать и любить

Новости 07.12.2018 20:15 42

Компания МТС выяснила, каким электронным книгам жители Алтайского края отдают большее предпочтение. Как оказалось, на Алтае больше всего интересуются литературой о саморазвитии, фантастикой и любовными романами.

МТС проанализировала электронные книги из массива прочитанных в Алтайском крае в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года. Исследование основано на обезличенных данных пользователей приложения. Самыми популярными книгами среди жителей края стали «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза и «Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери. Почетное третье место заняла книга Дарьи Кова «Разведенная жена, или Жизнь после» Дарьи Кова. На последних строчках в ТОП-5 книги популярной фантастической дилогии Сергея Лукьяненко «Черновик» и «Чистовик».

Алтайский край стал единственным из российских регионов, где книга Рэя Брэдбери , признанная классикой современной мировой фантастики, попала в ТОП предпочтений, обойдя бестселлеры современных российских авторов.

Самые популярные жанры электронных книг у читателей Алтайского края – фэнтези, детективы и любовные романы. Наименьшей популярностью у читателей края пользуются книги по менеджменту, медицине, философии и юриспруденции. Новые знания в данных сферах жителя региона обычно ищут в интернете и соцсетях. Меньше читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

По данным исследования, немалая часть жителей краевой столицы готовы платить за контент. Количество пользователей, читающих по платной подписке, выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В других регионах России книги Сергея Лукьяненко «Черновик» и «Чистовик» тоже пользуются спросом. Четверть российских книголюбителей в выборке отдают предпочтение фэнтези и фантастике, каждый десятый читатель интересуется детективными сюжетами и современной прозой. Замыкает ТОП-5 самых популярных жанров – любовная лирика. При этом россияне всех возрастов активно читают классические произведения из школьной программы. Каждая третья книга в ТОП-25 самых популярных книг – русская и зарубежная классика. Наиболее читаемые классики: Рэй Брэдбери, Федор Достоевский, Джейн Остин, Александр Куприн, Лев Толстой, Иван Тургенев.

Справка:

«МТС Книги» — мобильное приложение, предоставляющее доступ абонентам МТС к более чем 120 000 книг. Читать можно без доступа к интернету, а пользоваться сервисом первые семь дней — бесплатно. Также есть бесплатный доступ к каталогу русской классики. Читать книги можно на сайте books.mts.ru или в приложении «МТС Книги» iOS или Android.