Где алтайские чиновники и спортсмены пробегут с огнем Универсиады?

Новости 07.12.2018 20:43 38

Огонь Универсиады привезут в Барнаул 8 декабря. Эстафета будет состоять из целых 25 этапов. Рассказываем, как это пройдет.

По данным краевого минстройтранса, огонь доставят в 16.00. Его путь начнётся с набережной Оби в 16:30. Факелоносцы пробегут к площади Баварина, далее по проспекту Ленина до улицы Молодёжной, по Молодёжной до проспекта Социалистического, а далее до площади Сахарова. Кстати, с 16:30 до 18:30 движение по улицам маршрута будет перекрыто.

Праздничные программы пройдут на нескольких площадках по ходу эстафеты: у стадиона «Динамо», у Алтайского медуниверситета, на площадке перед Алтайским государственным техническим университетом, на Нулевом километре, у Алтайского госуниверситета (пр-т Ленина, 61).

В эстафете примут участие 25 факелоносцев, среди них спортсмены, журналисты, городские и краевые чиновники. На последнем этапе побежит олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов. У каждого из них будет отрезок протяженностью от 110 до 220 метров.

Напомним, эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября. Международный этап включал три города - Турин, Алма-Ата, принимавшая универсиаду в прошлый раз, и Харбин — город-побратим Красноярска. 29 сентября российский этап стартовал в Москве, всего в нём будет 17 остановок. Также огонь пройдёт по 12 населённым пунктам Красноярского края.

Соревнования начнутся 2 марта в Красноярске и продлятся 10 дней. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горные лыжи, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.