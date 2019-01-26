Почти сотню нарушений уборки снега нашли в Барнауле

Новости 07.12.2018 21:10 59

Администрации Барнаула проверила, как исполняется поручение главы города Сергея Дугина об усилении мер по уборке снега, наледи и сосулек с крыш. За неделю специалисты из комитета ЖКХ и районных администраций проверили более 1400 домов.

Всего было выявлено 87 нарушений, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Управляющие организации и ТСЖ, ЖСК получили наказы устранить их. За несвоевременную очистку дворов от в отношении должностных лиц управляющих организаций составлено 32 протокола об административных правонарушениях.

Отмечается, что в случае непринятия организациями, управляющими многоквартирными домами, своевременно мер по устранению нарушений, материалы о нарушениях передают в комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула и государственную инспекцию Алтайского края.

Так, в комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула направлен 24 материала, в Государственную инспекцию Алтайского края – 25.

Повторные проверки показали, что большинство нарушений устранены, кровли и дворы от снега и наледи очищены. Однако по двум адресам (пр-кт Ленина, 137 и 165) управляющими организациями по-прежнему были не приняты меры, но после вмешательства госинспекции снежные навесы и ледовые образования с крыш убрали.