Более трех тысяч делегатов и гостей принимают участие в съезде «Единой России» в Москве

Новости 07.12.2018 22:03 38

7 декабря в Москве стартовал XVIII съезд партии «Единая Россия». Он продлится два дня, в его работе примут участие 3500 делегатов и гостей.

Сегодня участники мероприятия могут посетить три дискуссионные площадки - «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». На них подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление – 2018».

На площадке «Обновление» обсудят ценностные ориентиры партии. Участники обсудят этические нормы единороссов и представят свои предложения по повышению эффективности работы партийных отделений и депутатов от партии в межвыборный период. Также речь пойдет о партийном строительстве и качестве внутрипартийных коммуникаций.

На площадке «Открытость» поднимут вопросы взаимодействия партии с гражданским обществом, поговорят о повышении качества обратной связи с избирателями. Особе внимание уделят развитию цифровых технологий в политическом процессе.

Темой осуждения на площадке «Лидерство» станет анализ и прогнозирование общественно-политической ситуации, управления рисками и подготовки партии к предстоящим избирательным кампаниям.

Отметим, что в съезде принимают участие 746 делегатов от региональных отделений, в том числе от Алтайского края. На съезде побывает губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь реготделения правящей партии Александр Романенко, депутат АКЗС, врио руководителя регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько, а также депутаты ГД от Алтайского края. Кроме того, в состав региональной делегации вошли секретари местных и первичных отделений партии, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Борис Трофимов, представитель регионального отделения в Генеральном совете «Единой России» Татьяна Костицына и глава Барнаула Сергей Дугин.