Власти Красноярского края намерены легализовать более 800 пунктов отгрузки древесины

Новости 07.12.2018 21:42 57

В Красноярском крае рассчитывают легализовать более 800 пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на местное министерство лесного хозяйства. Сейчас эти пункты работают в регионе без регистрации.

С 1 января 2019 года вступают в силу изменения в действующий красноярский закон об организации деятельности таких пунктов.

«Нововведения позволяют им работать без «привязки» к железнодорожным путям. Однако место своей деятельности они обязаны зарегистрировать в министерстве (Минлесхозе края) в течение 30 дней после вступления этих изменений закона в силу», - уточнили в ведомстве.

Кроме того владельцы всех пунктов приема, переработки и отгрузки древесины теперь должны оборудовать площадки для накопления отходов переработки в соответствие с действующими санитарными нормами.

На сайте минприроды Алтайского края не удалось найти информацию по таким пунктам в регионе.