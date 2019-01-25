Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Новости 07.12.2018 22:10 48

На улице Интернациональной вечером 6 декабря загорелся частный деревянный дом. В борьбе с огнем было задействовано 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Известно, что площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Сгорела крыша и часть веранды дома. Пожар обошелся без пострадавших. По предварительной информации, причиной возгорания стал неправильный монтаж электрооборудования.

Также сегодня ночью пожар произошел в Затоне. Там для ликвидации огня потребовался 21 человек. Горел сарай рядом с частным домом.