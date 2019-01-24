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Крупный пожар произошел в частном доме в Барнауле

Новости
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На улице Интернациональной вечером 6 декабря загорелся частный деревянный дом. В борьбе с огнем было задействовано 17 сотрудников МЧС, сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Известно, что площадь пожара составила около 70 квадратных метров. Сгорела крыша и часть веранды дома. Пожар обошелся без пострадавших. По предварительной информации, причиной возгорания стал неправильный монтаж электрооборудования.

Также сегодня ночью пожар произошел в Затоне. Там для ликвидации огня потребовался 21 человек. Горел сарай рядом с частным домом.

Автор: Рита Перегудова

Фото: vk.com/barneos22

#пожары #барнаул