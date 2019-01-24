Студенты АлтГТУ призывают барнаульцев поучаствовать в благотворительном проекте

Новости 07.12.2018 23:01 40

Социальная акция «Желание под Ёлкой» проходит в краевой столице. В торгово-развлекательных центрах и образовательных организациях Барнаула размещены декоративные ели, украшенные новогодними шарами с указанием на них новогодних желаний детей из малообеспеченных семей. Каждый желающий может купить подарок и оставить его под елкой. Добровольцы доставят подарки до адресатов.

К акции уже присоединились: сеть «Киномир» (Барнаул), ТРЦ «Огни», АО «Альфа Банк», торговая сеть «Coffe Bull», компания «Дверидофф», сеть тренажерных залов «Рельеф», кофейня Пин-ап, кафе быстрого питания «Прожарка», АлтГТУ, филиал Финансового университета при правительстве РФ, АГУ, АГАУ, Алтайский институт экономики, Алтайский филиал РАНХиГС.

В 2017 году было собрано более 150 подарков, которые были переданы детям.

Социальная акция «Желание под Ёлкой» организуется в краевой столице второй раз. Мероприятие проводит общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» совместно со студенческим правительством АлтГТУ и при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, управления социальной защиты населения по городу Барнаулу.

Акция продлится до 21 декабря.

Более подробную информацию можно уточнить у куратора мероприятия – Ксении Гольцман по телефону: 8-961-235-40-90, или по электронной почте: kseniyagolcman@mail.ru.