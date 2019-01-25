Барнаульцы три дня будут дышать грязным воздухом

Новости 07.12.2018 23:23 56

Синоптики Алтайского ЦГМС предупредили, что с 7 по 10 декабря в Барнауле метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Все из-за малоинтенсивного атмосферного процесса. Общий уровень загрязнения сейчас – повышенный. Предприятиям города и автотранспорту рекомендуется сократить выбросы в атмосферу.

Кстати, по показателям самый грязный воздух в Октябрьском районе.

Кроме того, в Алтайском крае в период 4-8 декабря в северных и восточных районах ожидается отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…17° ниже климатической нормы (норма этого периода составляет -10…-13°).