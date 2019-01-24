Новоалтайскую Велижановку начали подключать к газу спустя три года

Новости 08.12.2018 2:51 46

В новоалтайском микрорайоне Велижановка часть домов наконец подключились к газу, сообщает телеканал «Наши Новости». С 2015 года их кормили обещаниями о том, что в эксплуатацию в скором времени введут газопровод, чтобы подвести газ к 206 жилым домам.

Жители радуются и не могут поверить, что газ все-таки подключили. Правда, пока только часть домов – около 100 домов, еще столько же в ожидании. До конца года должны подключить все 206.

Напомним, изначально планировалось, что строительство газопровода начнется и закончится в 2015 году. В действительности, его построили и закончили испытания к 19 октября 2016, а в январе 2017 года подрядная организация «ГТМ-Строй» подготовила исполнительно-техническую документацию и подала заявление об окончании строительства в региональную Госинспекцию.

Но в феврале 2017 года комиссия Сибирского управления Ростехнадзора выявила около 94 нарушений проектно-исполнительной документации и требований технического регламента о безопасности. В итоге ввод застопорился.