«Ростелеком» организовал онлайн-трансляцию Worldskills Russia-2018 в Алтайском крае

Новости 08.12.2018 0:00 41

«Ростелеком» выступил генеральным партнером видеотрансляции III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russia-2018*, прошедшего в Барнауле с 27 ноября по 1 декабря. Впервые за ходом соревнований болельщики следили в режиме онлайн на официальном сайте мероприятия www.wsr22.ru.

Работы проводились по заказу Министерства образования и науки Алтайского края. Для организации трансляции компания установила видеонаблюдение на 11 площадках чемпионата. В задачу «Ростелекома» входила установка IP-камер таким образом, чтобы каждое рабочее место участника находилось в зоне видимости. Оператор использовал цифровые камеры с функцией записи и высоким качеством изображения и звука, не требующие дополнительного оборудования.

Компания выполнила монтаж и настройку 41 IP-камеры. Работы были выполнены оперативно, за три дня. Больше всего камер видеонаблюдения – 12 штук – «Ростелеком» установил на площадке Алтайского транспортного техникума, где проходили соревнования по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Болельщики наблюдали в онлайне за соревнованиями по поварскому и кондитерскому делу, дошкольному воспитанию, парикмахерскому искусству, флористике, технологии моды, медицинскому и социальному уходу. Для просмотра чемпионата достаточно было зайти на сайт в раздел «Трансляции» и кликнуть адрес нужной площадки.

«Чтобы организовать онлайн-трансляцию чемпионата Worldskills Russia-2018, мы привлекли дополнительные ресурсы, и, вместе c согласованием и обследованием площадок состязаний справились с задачей за неделю. В будущем мы предложим организаторам видеоаналитику, с помощью которой можно управлять активностью участников, контролировать начало и окончание соревнований, вводить онлайн-наблюдателей», – сообщила заместитель директора Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» по корпоративному сегменту Светлана Седова.

Организаторы Worldskills Russia-2018 запустили 17 площадок, на которых молодые люди показывали свои умения и навыки по 34 рабочим профессиям. В соревнованиях участвовали более 300 человек из Алтайского и Краснодарского края, Иркутской и Новосибирской области, Республики Алтай и Республики Казахстан. Еще более 100 конкурсантов в возрасте от 11 до 16 лет состязались в 16 компетенциях соревнований WorldSkills Russia Junior, которые также проходили в рамках чемпионата.

Справка:

«Ростелеком» устанавливает видеонаблюдение на президентских и губернаторских выборах с 2012 года, ежегодно оборудует в Алтайском крае площадки проведения ЕГЭ программно-аппаратными комплексами. В 2018 году компания установила в регионе 1023 камеры видеонаблюдения за ЕГЭ.

*WorldSkills International – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. Алтайский край с 2014 года участвует в чемпионатах WorldSkills Russia различного уровня.