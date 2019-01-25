Сергей Белоусов: «Сегодня леса под надёжной защитой»

Новости 17.01.2019 16:50 114

Как сообщил зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, на пленарном заседании верхней палаты парламента 16 января были рассмотрены проблемы городских лесов. Также подробно эти вопросы рассматривались предварительно на заседании профильного комитета.

Парламентарий подчеркнул большую роль гражданского общества в том, что сегодня проблемы городских лесов, так долго не получавшие своего разрешения, стали под совместную защиту, как общества, так и государства.

Так, на примере Алтайского края можно с уверенностью говорить, что вопросы лесопользования взяты под особый контроль губернатора и общественных организаций. Что касается наиболее обсуждаемой темы городских лесов, то правительство края поддерживает решение о придании особого статуса ленточным борам, выделив их в отдельный лесорастительный район. На федеральном уровне будет создана рабочая группа, которая в ближайшее время разработает подробный план мероприятий по изменению статуса ленточных боров и внесению изменений в соответствующие нормативные акты.

Сенатор считает, что открытость власти региона к диалогу с гражданским обществом, становится известным гарантом того, что наиболее актуальные проблемы, при совместных усилиях сторон, получают не только своё разрешение, но определенный патронат федеральных структур. Ровно так это произошло и с вопросами лесов вообще и городских лесов края в частности. Когда проблема получила свою огласку на федеральном уровне, ряд решений по её урегулированию были приняты по прямому поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Не подвергается сомнению, что поручения будут выполнены в полном объеме.

Сергей Белоусов считает, что такой формат сотрудничества общества и государства может стать новым трендом развития, создающий предпосылки для реализации самых смелых проектов.