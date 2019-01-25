Житель Алтайского края получил 25 лет тюрьмы за убийство пяти человек

Новости 08.12.2018 1:06 48

Алтайский краевой суд вынес приговор 24-летнему жителю Косихи за поджог соседского дома. В огне погибли пять человек.

Трагедия произошла 20 апреля 2018 года. Известно, что в доме тогда устроили пьянку. Компания регулярно собиралась, пила и вела антисоциальный образ жизни, говорили следователи. Мужчина повздорил с соседями и ночью поджег их дом. Все пятеро человек в возрасте от 27 до 59 лет - три женщины и двое мужчин (хозяин дома и четверо его гостей), погибли на месте от отравления угарным газом.

Суд назначил мужчине наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.