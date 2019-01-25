Суд не сжалился над юношей, убившим почтальонку в Алтайском крае

Новости 08.12.2018 1:40 48

Алтайский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел приговор в отношении несовершеннолетнего, который убил почтальонку ради 50 тыс. рублей. Назначенное ранее наказание оставили без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года почтальонка разносила жителям села Смоленское пенсию. Подросток точно знал, что женщина имеет при себе крупную сумму, поэтому, вооружившись деревянной палкой и ножом, поджидал женщину во дворе одного из домов. Когда женщина вышла из дома, он напал на нее и нанес её множественные удары, после чего 54-летняя почтальонка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, юноша забросал её тело снегом. Затем он забрал более 50 тыс. рублей из её сумки и скрылся.

Тело сотрудницы ФГУП «Почта России» обнаружили в тот же день в ходе поисковых мероприятий. Убийцу раскрыли в скором времени. Выяснилось, что в 2017 году он украл мопед, который принадлежал местной жительнице.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в убийстве, разбое и краже. Ему назначено наказание в виде восьми лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Апелляционная инстанция посчитала назначенное наказание справедливым и оставила его без изменения.