На Алтае будут судить женщину за откушенный кончик носа

Прокуратура Алтайского края направила в Новоалтайский городской суд уголовное дело в отношении жительницы Барнаула, которая откусила мужчине кусочек носа. Женщине грозит провести до восьми лет за решеткой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия женщина в нетрезвом состоянии поссорилась с ранее незнакомым мужчиной. В ходе конфликта обвиняемая вцепилась зубами в область лица мужчины и откусила кусочек носа.
Женщине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Виновной она себя не признала и отказалась от дачи показаний.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.