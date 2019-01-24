На Алтае будут судить женщину за откушенный кончик носа

Новости 08.12.2018 2:15 37

Прокуратура Алтайского края направила в Новоалтайский городской суд уголовное дело в отношении жительницы Барнаула, которая откусила мужчине кусочек носа. Женщине грозит провести до восьми лет за решеткой, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия женщина в нетрезвом состоянии поссорилась с ранее незнакомым мужчиной. В ходе конфликта обвиняемая вцепилась зубами в область лица мужчины и откусила кусочек носа.

Женщине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Виновной она себя не признала и отказалась от дачи показаний.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.