Новые нормативы в градостроительстве добьют алтайских строителей

Новости 08.12.2018 0:40 49

В строительном сообществе Алтайского края активно обсуждают проект постановления правительства края о внесении изменений в правовые акты, касающиеся утверждения нормативов градостроительного проектирования, пишет пресс-служба краевого Союза строителей.

В частности, по мнению застройщиков и проектировщиков, изменения сделают экономически нецелесообразным строительство даже при квартальной застройке, а тем более при точечной или при развитии застроенных территорий.

В первую очередь речь идет о нормативах, касающихся плотности застройки, количества требуемых парковочных мест и параметров озеленения и благоустройства. Строители предлагают не использовать в расчётах повышающие и понижающие коэффициенты, с целью исключения двоякого трактования и индивидуального подхода к отдельным застройщикам, и как следствие коррупционной составляющей. Требования должны быть прозрачны и одинаковы для всех, считают эксперты.

По мнению генерального директора компании «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова, если в крае будут приняты такие нормативы, то на местном уровне будет добита строительная отрасль.

«Сегодня строительный комплекс и так испытывает много трудностей связанных с изменениями в федеральном законодательстве, а местная власть вместо оказания поддержки добивает строителей. Почему-то сложилось и закрепилось такое мнение, что строители и власть находятся по разные стороны баррикад. Строители объявлены врагами, которые хотят все население переселить в «гетто». Однако ситуация складывается обратная, если принять эти нормативы «во благо народа», то в центре города Барнаула не будут расселяться бараки, строительные компании приостановят работу (а это тысячи потерянных рабочих мест) или уйдут в другие регионы (например, в соседний Новосибирск, где предельный показатель плотности – 25 000 кв.м./га). И это не угрозы, а реальная констатация фактов», - считает Юрий Гатилов.

Союз строителей направил в правительство края свои предложения с конкретными цифрами, которые будут оптимальны по мнению экспертов сферы. Они настроены на поиск компромиссных решений.