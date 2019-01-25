Алтайских единороссов обучат специалисты Высшей партийной школы ЕР

Новости 08.12.2018 0:50 47

Сегодня, 7 декабря, на съезде партии «Единая Россия» в Москве объявили о запуске первого набора в образовательную программу «Высшая партийная школа». В будущем планируется создание специальных региональных образовательных модулей.

На дискуссионной площадке съезда ЕР «Обновление» рассказали, что обучение партийной грамотности смогут пройти не только непосредственные работники партии, но и те, кто готов с правящей партией попробовать себя в публичной политике. Региональный мониторинг показал, что существует запрос на большую системную образовательную программу. Школа будет призвана помогать повышать квалификацию партийцев, создавать кадровые резервы.

«В разные периоды существовала система партийной учебы. Теперь эти модули будут собраны воедино, включая и региональные. Сегодня запускаем первый модуль. Отмечу, что обновление, открытость, лидерство и знания всегда стоят во главе угла партии. Нам поступали предложения по обучению первичного партийного звена. Наши специалисты будут выезжать на территории и проводить учебные модули на местах», - сказал секретарь Генерального совета партии, зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак.

Участники дискуссии отметили, что в современном обществе есть запрос на самореализацию, а партия должна стать социальным лифтом для людей с таким запросом. При этом в ходе обсуждений все сошлись во мнении, что обучение надо начинать с секретарей первичного отделения, руководителей региональных исполкомов, молодых депутатов. Причем важен разворот в регионы, образовательная работа на местах.