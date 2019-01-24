Скромность, коммуникация, любовь к Отечеству: ЕР рассказала о своих этических нормах

Новости 08.12.2018 2:19 39

На съезде партии «Единая Россия» в Москве единороссы подняли очень важную тему о соблюдении партийных этических норм. Участники дискуссии перечислили семь главных этических принципов своих членов и сторонников, которые каждый из них обязан соблюдать.

Потребность в создании таких этических норм назрела давно: нередко члены партии, а также некоторые беспартийные депутаты, которые избирались при поддержке ЕР, позволяют себе неуважительные или недопустимые высказывания, заявили на съезде.

Итак, этические нормы членов и сторонников партии «Единая Россия» выглядят следующим образом: отношение к людям и их проблемам с уважением и вниманием, восстановление справедливости, помощь в преодолении трудных жизненных ситуаций

исключение действий и высказываний, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека

скромность человека в публичном поведении

любовь к своему Отечеству, культуре, традициям

недопущение поступков, которые порочат единоросса и партию, в ответ на публичные унижения в свой адрес следует публично защищать свою честь и достоинство

коммуникация с народом, выполнение взятых на себя обязательств перед людьми

открытое высказывание и отстаивание своей позиции в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения следует придерживаться коллегиальной партийной позиции.

Также партийцы отметили, что благополучие человека, суверенитет и единство, а также лидерство и развитие – основа партийных ценностей. Руководитель политического управления аппарата ЦИК партии Роман Романов напомнил, что в партии действует следующий принцип: членство в ней будет приостановлено, если на человека завели уголовное дело.

«Это удар по политической репутации ЕР. Мы видим, что участились факты неуважительных поступков. Мы должны найти правильный ответ внутри ЕР, как поступать в таких случаях. Реакция на такое должна быть системной», - заявил Романов.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов добавил, что партия тогда станет сильнее, когда ее члены и сторонники будут применять к себе повышенные требования.

«Идеология исходит из базовых принципов. Морально-нравственный облик каждого члена партии и его сторонника отражается на имидже партии. Это влияет на выполнение нашей общей задачи – процветание Отечества», - сказал Красов.

Также было отмечено, что должна быть создана комиссия для контроля за соблюдением единороссами этических норм. Такая комиссия должна быть федеральной, при этом не стоит забывать в рамках ее работы о взаимодействии с регионами. Исследования эффективности работы реготделений необходимо проводить не реже, чем дважды в год: накануне старта партийного предварительного голосования и в течение месяца после единого дня голосования.