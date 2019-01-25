В Алтайском крае будет своя партийная школа «Единой России» - Денис Голобородько

Новости 08.12.2018 3:05 46

На съезде партии «Единая Россия» 7 декабря было объявлено о запуске первого набора в образовательную программу «Высшая партийная школа». Члены региональных отделений тоже будут иметь возможность пройти обучение в рамках программы, но врио руководителя регионального исполкома ЕР Денис Голобородько заявил, что в Алтайском крае аналог такой школы будет создан на региональном уровне в любом случае.

«Пока еще информации по квотам на прохождение обучения мы не получили, но не думаю, что будут установлены какие-то жёсткие критерии. Если даже мы не сможем в «Высшую партийную школу» направлять наших представителей, то по аналогии будем проводить обучение у себя на региональном уровне. Мы так наверняка и сделаем в следующем году, даже не дожидаясь каких-то итогов на федеральном уровне. То есть в крае будет создана своя партийная школа», - заявил Голобородько.

Он отметил, что партия переходит к вопросу подготовки партийных кадров на более системный уровень, и это несомненный плюс.

«Это добрая практика, которая существовала и раньше. У нас будет возможность готовить специалистов в партийных аппаратах по направлениям «партийный организатор», «политический лидер», мы сможем обучать политическому менеджменту. Будет возможность повышения квалификации сотрудников региональных отделений, местных и первичных отделений, - это плюс с точки зрения организации работы партийного строительства. Что касается нашего региона, то мы в этом заинтересованы, потому что у нас один из самых крупных регионов с точки зрения местных отделений (69 штук), первичных отделений (1342 штуки). Это очень большая сеть партийной организации», - прокомментировал единоросс.

Денис Голобородько добавил, что по итогам работы съезда все те практики, которые почерпнет на нем алтайская делегация, будут использованы на региональном уровне.