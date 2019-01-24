Грант за проект: алтайские «первички» ЕР смогут претендовать на поддержку

Новости 08.12.2018 3:41 52

Первичные отделения «Единой России» смогут на конкурсной основе получать средства для реализации общественно значимых проектов.

О возможности получения грантовой поддержки для «первичек» заявил замруководителя ЦИК – руководитель управления региональной и технологической работы Андрей Парфенов на дискуссионной площадке «Открытость» в первый день работы съезда «Единой Росси».

Предполагается, что участвовать в конкурсе смогут сельские, городские первичные отделения, городские «первички», действующие на территории городских поселений и округов, административных центров.

«Проекты должны соответствовать определенным требованиям. Для их представления на конкурсе нужно провести общественное обсуждение и получить одобрение населения. При этом проект должен быть не просто актуальным и решать проблемы соответствующих территорий, он должен быть инновационным. По итогам рассмотрения заявки первичное отделение может получить на реализацию своего проекта до 200 тысяч рублей и использовать возможность дополнительного привлечения средств», - пояснил Парфенов.

Проекты будет оценивать экспертная комиссия, которая составит финальный список победителей с указанием размера присуждаемых наград. Этот список направят на утверждение в президиум Генерального совета ЕР.

Отмечено, что проект должен решать проблемы локального уровня, получить одобрение жителей определённой территории на общественных обсуждениях, при сборе подписей или по результатам голосования.

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко заметил, что возможность получения грантов для первичных отделений – это одно из новых направлений развития партии, ее нижайшего звена.