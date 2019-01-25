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Бийчанин рискует сесть в тюрьму за интимные фото бывшей

Новости
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Обиженный житель Бийска выложил в сеть интимные фото, видео и переписки с бывшей девушкой. Из-за этого она была вынуждена даже уехать из города. В отношении бийчанина возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, 35-летний мужчина после того, как его бросила девушка, решил отомстить и выложил в интернет интимные фото и порнографического характера видео, а также создал страницу под именем бывшей девушки и опубликовал переписку также интимного характера. Девушка работала учителем в одной их школ города. После появления в широком доступе компромата, девушка была вынуждена сменить место жительства и работу.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Рита Перегудова

#происшествия