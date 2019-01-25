Активисты нашли проблемы с оснащением в 80% сельских медицинских организаций

Новости 08.12.2018 17:01 43

Активисты ОНФ выявили серьезные расхождения оснащения большинства исследованных сельских медицинских организаций со стандартами, установленными Минздравом РФ. Как сообщает пресс-служба ОНФ, во многих ФАПах нет даже термометров и тонометров.

Нарушения нанесли на «Карту доступности медпомощи» в малых населенных пунктах. В ходе работы над ресурсом ОНФ сегодня проверил уже 2,3 тыс. медорганизаций.

В целом активисты пришли к выводу, что не более 20% проверенных медорганизаций оснащены всеми необходимыми медикаментами и медицинской техникой в соответствии со стандартами Минздрава. Зачастую не хватает самого простого и необходимого оборудования. Например, в 40% проверенных медорганизаций - неполные комплекты костылей, в 38% - нет сейфов для хранения медикаментов, в 10% - холодильников, в 7% - тонометров, в 2% - фонендоскопов. И даже термометров не досчитались в 5% медицинских организаций.

Среди ФАПов не более 15% проверенных объектов оснащены в соответствии со стандартами Минздрава. Самой редкой техникой стали автоматический дефибриллятор (нет в 77% обследованных объектов), экспресс-анализатор уровня холестерина в крови (нет в 70% ФАПов) и кислородный ингалятор (нет в 68%).

В отделениях общей врачебной практики чаще всего отсутствуют тест-системы для выявления разных заболеваний. В целом, лишь 13% организаций такого типа (от общего числа проверенных) соответствуют нормативам оснащенности.