В Камне-на-Оби не будут освящать купель из-за нетрезвых и неприличных граждан. Обновлено

Новости 17.01.2019 17:15 95

На Крещение 19 января в Камне-на-Оби отменили освящение купели и Крестный ход. По словам протоиерея, благочинного Каменского округа Николая Гордиенко, это связано с тем, что некоторые граждане купаются в купели в нетрезвом состоянии, ведут себя непристойно, сообщили «Каменские известия».

В Каменских храмах 18 января в 8:00 начнется Божественная литургия. В 16:00 пройдет праздничное Богослужение, а затем - освящение воды. 19 января также в 8:00 начнется Божественная литургия.

Накануне Евгения Гордиенко, и.о. главы района, подписала постановление о строительстве купели, которую будет сооружать ООО «Камень-Сервис» на Оби за Богоявленским храмом.

UPD. Как пояснила Евгения Гордиенко, и.о. главы Каменского района, исполняя поручение Игоря Степаненко, заместителя председателя правительства Алтайского края, о необходимости пристального внимания со стороны всех служб к вопросам обеспечения безопасности населения в период Крестного хода и проведения Крещенского обряда — освящения воды, были определены обязанности. Был поднят вопрос об освящении воды на Оби и Крестном ходе, который священнослужители из-за непотребного поведения некоторых граждан не планировали проводить.