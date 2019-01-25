16-летнего подростка на Алтае признали виновным в изнасиловании ребенка

Новости 08.12.2018 17:41 45

Несовершеннолетний воспитанник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установили следователи, 16-летний подросток в 2016 и 2017 году совершал насильственные действия сексуального характера в отношении другого воспитанника данного детского учреждения. При этом он применял в отношении ребенка физическую силу и угрожал физической расправой.

Суд признал юношу виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Отмечается, что также в отношении должностных лиц администрации Яровского центра помощи детям сейчас следственными органами расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей (халатность), которые позволили создать условия для совершения особо тяжкого преступления в учреждении.