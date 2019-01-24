Дорогу залило на Антона Петрова в Барнауле из-за аварии

Новости 08.12.2018 17:48 53

На улице Антона Петрова в районе остановки «Трактовая» перекрыто движение из-за порыва на теплосетях, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.

По словам горожан, порывы на этом участке происходят чуть ли не каждую зиму и уже «вошли в традицию».

Движение временно перекрыто.

Обновлено 12:50:

Сотрудники Барнаульского водоканала устраняют повреждение. Звонок о выходе воды поступил в колл-центр предприятия в 7.30. На место оперативно прибыли две бригады. Около 09.00 место повреждения на водопроводе диаметром 400 мм было локализовано, выход воды прекращен. Ведутся работы по устранению самого повреждения.

На это время ограничено холодное водоснабжение в храме Александра Невского. В жилых домах ограничения подачи вода нет. Дорожными службами города ведется очистка проезжей части от наледи.