ГИБДД предупреждает алтайских водителей о плохой видимости

Новости 08.12.2018 19:01 48

Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей быть особо внимательными в связи с морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов.

На ближайшие дни в Барнауле и Бийске ожидается смог, поэтому внимательными нужно быть не только водителям, но и пешеходам. В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить человека или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

Кроме того, пешеходам рекомендуется учитывать, что водители из-за тумана или клубов пара не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных ПДД местах, предварительно убедившись в безопасности.