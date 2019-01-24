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ГИБДД предупреждает алтайских водителей о плохой видимости

Новости
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Госавтоинспекция Барнаула призывает водителей быть особо внимательными в связи с морозами и снижением видимости из-за тумана и выхлопных газов.

На ближайшие дни в Барнауле и Бийске ожидается смог, поэтому внимательными нужно быть не только водителям, но и пешеходам. В условиях недостаточной видимости очень сложно заметить человека или другое транспортное средство, а потому скорость должна быть такой, чтобы водитель сумел адекватно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию.

Кроме того, пешеходам рекомендуется учитывать, что водители из-за тумана или клубов пара не всегда имеют возможность вовремя заметить человека на дороге. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных ПДД местах, предварительно убедившись в безопасности.

Автор: Рита Перегудова