«ИрАэро» приостановила полеты на Хайнань

Новости 08.12.2018 19:22 49

Авиакомпания «ИрАэро» остановила программу полетов из России в два аэропорта острова Хайнань – Хайкоу и Санья. Как пишет «Интерфакс», рейсы должны были выполняться в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово, Москву.

Причиной стали долги туроператора «Жемчужная река». По данным авиакомпании, на остров находятся порядка 1,5 тыс. клиентов туроператора. Она предложила им обращаться за помощью в ассоциацию туроператоров по выездному туризму «Турпомощь».

Между тем в Российском союзе туриндустрии считают, что авиакомпания должна будет вывезти с китайского острова Хайнань клиентов проблемного туроператора, независимо от наличия у них обратных билетов.

«Напомню, что законодательство обязывает туроператора выдать клиенту обратный авиабилет не позднее, чем за 24 часа до вылета. Если у туристов обратные билеты есть, авиакомпания должна их вернуть домой. Если же таких билетов нет, то ей все равно придется это сделать, поскольку она не имела права везти туристов неоплаченными рейсами. В любом случае, если был риск неоплаты перевозки, не стоило вывозить их в Китай», - сказала пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Она подчеркнула, что поскольку туроператор не объявил об остановке деятельности, ассоциация «Турпомощь» не может заниматься проблемами его туристов.