Врач в Барнауле пойдет под суд за ошибки в переливании крови

Новости 08.12.2018 19:58 38

Врача одной из городских больниц Барнаула будут судить по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью пациентке. Медик свою вину не признает и более того, активно противодействовала следствию.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в июле 2017 года в одну из больниц Барнаула поступила пациентка, у которой было диагностировано заболевание с сопутствующим ему кровотечением. Женщина потеряла много крови, и врач приняла решение о переливании ей плазмы. При этом она неверно оценила результаты исследования группы крови пациентки, что привело к переливанию ей иногруппной свежезамороженной плазмы. У женщины развилась острая печеночно-почечная недостаточность иммунного генеза.

В ходе расследования исследованы трудоемкие комплексные судебно-медицинские экспертизы, которые позволили установить причинно-следственную связь между совершением врачом противоправных действий и причинением тяжкого вреда здоровью пациентке, отмечают в ведомстве. Также учтены результаты проверок, которые провели Росздравнадзор и Министерство здравоохранения Алтайского края, а также служебные проверки медицинского учреждения.