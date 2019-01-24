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Барнаульский гимнаст получил звание мастера спорта международного класса

Новости
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Алтайскому спортсмену Сергею Найдину присвоено звание мастера спорта России международного класса, сообщает «Алтайский спорт» со ссылкой на соответствующий приках Минспорта РФ.

Сергей Найдин - четырёхкратный призёр III летних юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике.

В октябре этого года воспитанник барнаульской спортшколы олимпийского резерва Сергея Хорохордина в единственном числе представлял страну в соревнованиях по мужской гимнастике на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине. В Буэнос-Айресе подопечный тренера Сергея Степаненко завоевал четыре медали: две серебряные и две бронзовые.

Автор: Рита Перегудова

Фото: altaisport.ru