Район ВРЗ в Барнауле остался без тепла из-за аварии

Новости 08.12.2018 19:45 38

Четыре бригады коммунальных и дорожных служб и 13 единиц техники работают на порыве теплотрассы по улице Водопроводной в Барнауле. ЧП произошло сегодня ночью.

Под отключение горячей воды и тепла попало 55 многоквартирных жилых домов, частный сектор, 2 детских сада, 2 школы, 3 медицинских учреждения, 4 административных здания, сообщили в пресс-службе мэрии.

На ликвидации аварии задействована аварийная бригада АО «БТСК», оперативная группа УГОЧС Барнаула, специалисты городской администрации, администрации Октябрьского района, управляющих компаний. Всего около 30 человек и 8 единиц техники.

Аварию планируют устранить к 20:00.

По всем вопросам жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрацию Октябрьского района по телефону 247- 498 или в единую диспетчерскую службу города 299-188.