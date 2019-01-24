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Елочные базары откроются для барнаульцев 15 декабря

Новости
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Елочные базара начнут работу в Барнауле с 15 декабря, сообщили в пресс-центре администрации города. 

Купить елку можно будет до конца месяца на специально отведенных и по-новогоднему украшенных площадках по 72 адресам. Дополнительно торговля хвойными деревьями будет вестись у торговых центров и магазинов по договорам с собственниками.      

Цена новогоднего дерева будет зависеть от высоты и пышности, предполагаемый минимум - 500 рублей, говорят в мэрии.

Посмотреть все адреса торговых площадок и выбрать наиболее удобную можно на карте

Автор: Рита Перегудова