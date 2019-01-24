Путин и Медведев примут участие во втором дне работы XVIII Съезда «Единой России»

Новости 08.12.2018 20:41 37

8 декабря проходит второй день работы XVIII съезда «Единой России». В нем, по информации пресс-службы Кремля, примет участие президент России Владимир Путин. Пленарное заседание съезда и совместное заседание Высшего совета и Генерального совета партии проведет председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев. Также председатель партии посетит зону презентации партийной работы, где ему расскажут о новых проектах и итогах работы за 2018 год.

На пленарном заседании съезда будут определены задачи и векторы работы «Единой России» на 2019 год, делегатам представят предложения, выработанные на дискуссионных площадках в первый день работы. Также будут утверждены кадровые изменения в руководящих и центральных органах партии.

В этот день пройдет программный форум в формате дискуссионных площадок: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий». В их работе примут участие профильные министры, депутаты Госдумы, представители региональных отделений «Единой России» и эксперты.

Напомним, в первый день на площадках съезда были подведены итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

Участники площадки «Обновление» сформулировали основополагающие ценности партии и этические нормы, предложили создать федеральную партийную комиссию по этике. Кроме того, было предложено ежегодно формировать рейтинг региональных депутатов, ввести оценку эффективности региональных отделений «Единой России». Было объявлено о запуске Высшей партийной школы.

На площадке «Открытость» в рамках цифровизации «Единой России» был дан старт работе мобильного приложения «Партия на ладони» и интерактивной платформы «Избиратель-депутат». Предложено обновить формат работы партийных платформ. Также были представлены первые итоги работы партии с НКО в рамках Центра поддержки гражданских инициатив.

В свою очередь, эксперты и участники площадки «Лидерство» обсудили новые политические реалии и тренды, проблемы политического прогнозирования и подходы в подготовке и проведении успешных избирательных кампаний.