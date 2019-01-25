О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Цены на красную икру в России упали вдвое

Новости
54
0

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в декабре. Это связано с рекордным уловом лососевых, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Улов за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.

«Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн»,- цитирует Шестакова РИА «Новости».

Глава Росрыболовства также сообщил, что ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки рыбы от добывающих компаний напрямую в торговые сети. По его словам, это снизит цены для местных жителей.

Автор: Рита Перегудова

#продукты #экономика