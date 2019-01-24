Цены на красную икру в России упали вдвое

Новости 08.12.2018 22:05 42

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в декабре. Это связано с рекордным уловом лососевых, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Улов за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.

«Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн»,- цитирует Шестакова РИА «Новости».

Глава Росрыболовства также сообщил, что ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки рыбы от добывающих компаний напрямую в торговые сети. По его словам, это снизит цены для местных жителей.