Цены на красную икру в России упали вдвое

Росрыболовство сообщило о падении цен на красную икру в декабре. Это связано с рекордным уловом лососевых, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
Улов за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.
«Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн»,- цитирует Шестакова РИА «Новости».
Глава Росрыболовства также сообщил, что ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки рыбы от добывающих компаний напрямую в торговые сети. По его словам, это снизит цены для местных жителей.