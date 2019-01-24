Почти шесть тысяч человек остались без электричества в Республике Алтай

Новости 17.01.2019 17:28 96

В Республике Алтай ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Усть-Коксинском районе. Без электричества остались 32 населенных пункта, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС..

«В 6:15 по местному времени на территории муниципального образования Усть-Кокса, произошло аварийное отключение линии электропередач 110 кВ «Усть-Коксинская», ведутся аварийно-восстановительные работы», - говорится в сообщении ПАО «МРСК Сибири».

Без энергоснабжения находятся 32 населенных пункта, в которых проживает 5600 человек. Все 30 социально-значимых объектов работают от резервных источников питания: одна больница, 12 ФАПов, 12 школ, 18 детских садов. Работа котельных не нарушена.

В ликвидации аварии задействовано пять рабочих групп, четыре бригады. Энергетики на высокопроходимой технике объезжают линию для установления причины. На помощь выдвинулись пять бригад с Усть-Кана, Онгудая и Черги.