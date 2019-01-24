В Новосибирске заметили хищных птиц, нападающих на воробьев

Жители Новосибирска заметили маленьких хищных птиц, которые нападают на снегирей и воробьёв, пишет НГС. Это оказались маленькие воробьиные сычи и встречаются они в городе очень редко.
Фотографии небольшой птицы в редакцию прислал горожанин Андрей Поляков. Он рассказал, что в одном из парков Новосибирска заметил её благодаря синицам, «они её обступили и ругались».
«Я сначала подумал, что это дрозд-рябинник некрупный нахохлился. Только в объектив разглядел, что это не дрозд. Птичка маленькая, меньше голубя, как мелкий дрозд-рябинник», — написал читатель.
По словам орнитолога Алексея Яновского, эти птицы достаточно редкие.
«Они считаются редким видом. Летом они тоже очень редко встречаются, во время гнездования. Птица маленькая, размером с ладонь. Питаются, как правило, снегирями и воробьями, мелкими птицами», - рассказал орнитолог.