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В Новосибирске заметили хищных птиц, нападающих на воробьев

Новости
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Жители Новосибирска заметили маленьких хищных птиц, которые нападают на снегирей и воробьёв, пишет НГС. Это оказались маленькие воробьиные сычи и встречаются они в городе очень редко.

Фотографии небольшой птицы в редакцию прислал горожанин Андрей Поляков. Он рассказал, что в одном из парков Новосибирска заметил её благодаря синицам, «они её обступили и ругались».

«Я сначала подумал, что это дрозд-рябинник некрупный нахохлился. Только в объектив разглядел, что это не дрозд. Птичка маленькая, меньше голубя, как мелкий дрозд-рябинник», — написал читатель.

По словам орнитолога Алексея Яновского, эти птицы достаточно редкие.

«Они считаются редким видом. Летом они тоже очень редко встречаются, во время гнездования. Птица маленькая, размером с ладонь. Питаются, как правило, снегирями и воробьями, мелкими птицами», - рассказал орнитолог.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Андрей Поляков /news.ngs.ru