Первым делом делегаты: знакомимся с делегатами алтайских «первичек» ЕР

Новости 08.12.2018 21:40 38

7-8 декабря в Москве проходит XVIII съезд партии «Единая Россия», в котором принимают участие 746 делегатов от региональных отделений. Среди них есть и шесть представителей от Алтайского края: три секретаря местных и три секретаря первичных отделений партии.

Знакомимся с делегатами на съезд от Алтайского края:

- Секретарь первичного отделения № 24 города Рубцовска, член местного политсовета Рубцовского городского местного отделения партии, индивидуальный предприниматель Тамара Гриднева

- Секретарь Барнаульского местного отделения партии, член регионального политсовета, председатель организационно-контрольного комитета администрации Барнаула Юрий Еремеев

Юрий Еремеев

- Секретарь первичного отделения № 1 села Родино Родинского района, член местного политсовета Родинского местного отделения партии, депутат АКЗС, индивидуальный предприниматель Алексей Кривенко

Алексей Кривенко

- Секретарь Ключевского местного отделения партии, глава Ключевского района Денис Леснов

Денис Леснов

- Секретарь первичного отделения № 283 города Бийска, член регионального политсовета, член местного политсовета Бийского городского местного отделения партии, депутат, член фракции ЕР Бийской городской Думы, директор Дворца культуры ФКП «Бийский олеумный завод» Юлия Матусевич

Юлия Матусевич

- Секретарь Залесовского местного отделения партии, глава Залесовского района Александр Пластеев.