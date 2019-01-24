Первым делом делегаты: знакомимся с делегатами алтайских «первичек» ЕР

7-8 декабря в Москве проходит XVIII съезд партии «Единая Россия», в котором принимают участие 746 делегатов от региональных отделений. Среди них есть и шесть представителей от Алтайского края: три секретаря местных и три секретаря первичных отделений партии.
Знакомимся с делегатами на съезд от Алтайского края:
- Секретарь первичного отделения № 24 города Рубцовска, член местного политсовета Рубцовского городского местного отделения партии, индивидуальный предприниматель Тамара Гриднева
- Секретарь Барнаульского местного отделения партии, член регионального политсовета, председатель организационно-контрольного комитета администрации Барнаула Юрий Еремеев
- Секретарь первичного отделения № 1 села Родино Родинского района, член местного политсовета Родинского местного отделения партии, депутат АКЗС, индивидуальный предприниматель Алексей Кривенко
- Секретарь Ключевского местного отделения партии, глава Ключевского района Денис Леснов
- Секретарь первичного отделения № 283 города Бийска, член регионального политсовета, член местного политсовета Бийского городского местного отделения партии, депутат, член фракции ЕР Бийской городской Думы, директор Дворца культуры ФКП «Бийский олеумный завод» Юлия Матусевич
- Секретарь Залесовского местного отделения партии, глава Залесовского района Александр Пластеев.