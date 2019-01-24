Юрий Еремеев поделился планами по повышению качества жизни барнауьцев

Новости 09.12.2018 1:27 43

8 декабря на съезде «Единой России» в Москве одна из дискуссионных площадок была посвящена качеству жизни населения. Секретарь Барнаульского местного отделения партии Юрий Еремеев посетил площадку и рассказал о том, что ждет барнаульцев в 2019 году.

«Качество жизни – это то, что волнует любого жителя нашей страны, в частности жителей Алтайского края и Барнаула. Мы можем говорить о том, что необходим комплексный подход в вопросах качества жизни. Это касается вопросов образования, здравоохранения, доступности этих услуг, благоустройства. У нас есть партийный проект «Комфортная городская среда», который в Барнауле реализуется уже второй год подряд. Сегодня по партийной линии обеспечивается плотное взаимодействие с жителями дворовых территорий. Каждый депутат БГД фракции «Единая Россия» на своем округе обязательно отрабатывает все вопросы с жителями, без их согласия и участия не принимается ни одно решение. В итоге по данным проектам работы были выполнены все в полном объёме и в установленный срок», - рассказал Еремеев.

Он заверил, что в 2019 году работа по реализации проекта «Комфортная городская среда» будет продолжена, для этого будет обеспечиваться соответствующее финансирование.

«В Барнауле общественно важные территории были выбраны самими жителями путем прямого голосования, однако работы проведены еще не на всех локациях из списка. Эту работу нам предстоит продолжить. В 2019 году наша задача вовремя подготовить и проконтролировать процессы, связанные с проектно-сметной документацией, обеспечить качественное и в срок выполнение тех работ, которые скажутся на качестве жизни барнаульцев», - заявил Юрий Еремеев.

Он отметил, что в городе в следующем году будет продолжена работа по благоустройству дворов. Также впервые на территории Барнаула будет одновременно строиться такое большое количество образовательных учреждений.

«Сегодня на площадке я нашел подтверждение, как со стороны руководства партии, так и со стороны депутатов Госдумы, а также руководства страны, что эти проекты будут поддержаны, и работа продолжится», - поделился секретарь Барнаульского местного отделения партии.

Кстати, эксперты на площадке озвучили, что к 2021 году около 30% городского населения должно быть вовлечено в процесс выбора общественных территорий для благоустройства. Еремеев заметил, что барнаульцы к этому показателю уже очень близки.