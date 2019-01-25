Дмитрий Медведев вручил партбилет «Единой России» Виктору Томенко

Новости 09.12.2018 1:41 45

Сегодня, 8 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально вступил в ряды партии «Единая Россия». Партийный билет ему на съезде ЕР в Москве вручил председатель правящей партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам врио руководителя регионального исполкома партии Дениса Голобородько, Виктор Томенко станет членом Генерального совета партии. Напомним, что, по словам самого Виктор Томенко, он был сторонником партии с того момента, как вступил в должность губернатора Алтайского края.