Союз Виктора Томенко с партией «Единая Россия» взаимовыгоден – Дмитрий Орлов

Мнения 09.12.2018 1:49 44

Сегодня, 8 декабря, на съезде «Единой России» в Москве председатель правительства РФ, председатель правящей партии Дмитрий Медведев вручил партийный билет губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что вступление главы региона в ряды единороссов – это взаимовыгодный союз.

«Представление о токсичности «Единой России» для элиты, тем более для новой, абсолютно неадекватное. В «Единую Россию» вступают самые различные политики, в том числе недавно избранные губернаторы, такие как, например, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Это деятели новые, активные, энергичные. Их союз с партией взаимовыгоден: в партии появляются серьезные политики, которые могут укреплять ее политическое позиционирование в регионах, а губернаторы получают очень серьезную поддержку. Поддержку во взаимодействии с избирателями, в бюджетном процессе, да и в лоббировании инициатив регионов на федеральном уровне. Одним словом, вступление губернаторов и вообще представителей новой элиты в «Единую Россию» - это долгосрочное и политически выгодное решение», - прокомментировал политолог.

При этом он подчеркнул, что вступление в ЕР никак не ограничивает возможности по взаимодействию с другими политическими силами.