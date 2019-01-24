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Виктор Томенко передал барнаульцам видеопоздравление с Универсиадой

Новости
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Сегодня, 8 декабря, в Барнауле прошла эстафета огня Универсиады. Факелоносцами стали 25 человек - спортсмены, общественные деятели, активисты образования и молодежи.

В специальной чаше, установленной на площади Сахарова, огонь зажгли легендарный биатлонист - чемпион мира и олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на 20 километров Сергей Тарасов и заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, сообщает пресс-служба краевого правительства. 

Губернатор края Виктор Томенко находится в Москве на съезде «Единой России», поэтому барнаульцев он поздравил дистанционно. Видео опубликовано на официальном сайте края. 

Автор: Рита Перегудова

#виктор томенко #универсиада