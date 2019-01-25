Участники съезда «Единой России» от Алтайского края рассказали о проблемах в селах

Новости 09.12.2018 3:27 51

Площадка «Развитие сельских территорий» на съезде партии «Единая Россия» 8 декабря стала одной из самых популярных среди участников мероприятия от Алтайского края. Они поделились, какие наиболее острые проблемы, созвучные проблемам региона, были озвучены в ходе обсуждения.

В частности, депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова отметила, что многие выступающие говорили о необходимости ремонта дорог в селах, совершенствовании социальной инфраструктуры, создании новых рабочих мест. По ее словам, участники дискуссии сошлись в понимании, что сегодня назрела необходимость разработки нового национального проекта или отдельной государственной программы по комплексному развитию сельских территорий.

«Сегодня на съезде по итогу работы площадки предложим рассмотреть возможность разработки и принятия отдельного национального проекта, направленного на комплексное развитие сельских территорий с серьезными объемами финансирования, стратегическим пониманием того, что будет через 5-7 лет в наших сельских поселениях. Время точечных решений ушло, поддерживать сельского жителя можно только в комплексе», - подчеркнула Кувшинова.

Она отметила, что на сегодняшний день устойчивое развитие сельских территорий переведено в подпрограмму уже существующей государственной программы. К тому же, заметила депутат Госдумы, те деньги, которые заложены на подпрограмму, не покрывают даже близко всех расходов.

«Коллеги приводили цифру - 15 миллиардов рублей для развития сельских территорий в масштабах всей страны предусмотрено на 2018 год. Это при более чем 130 тысяч населенных пунктов РФ. Необходимо качественно в разы увеличивать финансирование на развитие сельских территорий, причем предусматривать механизм льготного кредитования для фермеров и бизнеса, развитие государственно-частного партнерства», - поделилась Наталья Кувшинова.

На площадке говорилось о том, что необходимо достичь максимального показателя по удельному весу сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Секретарь первичного отделения № 1 села Родино Родинского района Алексей Кривенко на это заметил, что «муниципальные дороги сегодня требуют просто хорошего содержания, люди сегодня просят хотя бы нормальную щебеночную дорогу в селах, чтобы она была в проезжем состоянии. Асфальт, конечно, нужен, но имеем то, что имеем».

Секретарь Залесовского местного отделения партии, глава Залесовского района Александр Пластеев особо выделил такую задачу, как привлечение молодых специалистов, кадров, удержание молодежи на селе.

«В Залесовском районе, например, нужны молодые люди, которые могли бы приехать и занять те ниши, в которых имеются проблемы: учителя, медики, работники культуры, работники социальной сферы. Сегодня средний возраст таких специалистов у нас в районе - далеко за 50 лет. Сейчас сельская территория является донором для городских территорий, мы наблюдаем отток молодежи из сел», - рассказал Пластеев.

Он добавил, что на площадке предлагались конструктивные решения для удержания молодежи на селе: ипотека под минимальный процент, строительство детских садов и школ в сельских поселениях, обеспечение сотовой связи и интернета.