Соцсети: в Барнауле пожилая женщина пыталась задушить ребенка

Новости 09.12.2018 16:20 52

В Барнаульской школе №133 бабушка одного из учеников пыталась задушить ребенка. Мальчика спасли другие ученики и персонал школы, сообщил подписчик «Инцидент Барнаул».

Происшествие случилось утром 30 ноября. В школу пришла бабушка и родители одного из учеников, которые хотели разобраться с одноклассником их ребенка.

«Бабушка завела 10-летнего мальчика в раздевалку и предположительно начала душить его ремнем от школьной сумки, при этом родители стояли на стрёме, чтобы никто не помешал им. Благо на крики мальчика прибежали другие ученики и персонал школы. Была вызвана полиция», - рассказал мужчина.

По словам мужчины, в инциденте разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.