Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутат АКЗС, предприниматель, секретарь первичного отделения №1 села Родино Родинского района Алексей Кривенко стали членами Генерального совета ЕР. Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко уверен, что это станет дополнительным рычагом влияния на различные процессы, важные для развития Алтайского края.
Напомним, о вступлении Томенко и Кривенко в Генеральный совет партии стало известно 8 декабря на пленарном заседании второго дня съезда партии «Единая Россия» в Москве.
«Впервые за последние годы сразу два представителя Алтайского края стали членами Генерального совета партии «Единая Россия» - это губернатор края Виктор Томенко и депутат АКЗС, предприниматель, секретарь первичного отделения №1 села Родино Родинского района Алексей Кривенко. Это означает большое доверие к нам, к Алтайскому краю. Кроме того, у нас появляется больше возможностей, шансов через Генеральный совет партии влиять на те процессы, которые на сегодняшний день необходимы в целом и для развития РФ, и особенно для Алтайского края», - заметил Романенко.