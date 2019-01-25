Это большое доверие к региону: Романенко о вступлении Томенко и Кривенко в Генсовет ЕР

Новости 09.12.2018 16:05 65

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутат АКЗС, предприниматель, секретарь первичного отделения №1 села Родино Родинского района Алексей Кривенко стали членами Генерального совета ЕР. Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко уверен, что это станет дополнительным рычагом влияния на различные процессы, важные для развития Алтайского края.

Напомним, о вступлении Томенко и Кривенко в Генеральный совет партии стало известно 8 декабря на пленарном заседании второго дня съезда партии «Единая Россия» в Москве.