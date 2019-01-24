Виталий Снесарь отправился в Германию обсудить климат, леса и экономику

Новости 17.01.2019 17:52 94

Делегация Алтайского края начала работу в Германии. Главная цель визита – развитие торгово-экономических связей, сообщает офсайт региона. Возглавляет группу зампред краевого правительства Виталий Снесарь.

В состав делегации вошли представители деловых кругов, в том числе предприятий агропромышленного сектора. В рамках программы пребывания запланировано участие в Международной агропромышленной выставке «Зеленая Неделя». Цель - ознакомление с мировыми тенденциями пищевой и перерабатывающей промышленности, а также налаживание контактов с потенциальными зарубежными партнерами.

Кроме того, для продвижения алтайской продовольственной продукции на внешние рынки будут проведены переговоры в Торговом представительстве РФ в Германии и дирекцией Российского экспортного центра.

Любопытно, что на 16 января у представителей Алтайского края были запланированы встречи с Уполномоченным федерального правительства Германии по вопросам переселенцев и национальных меньшинств Берндом Фабрициусом, а также участие в конференции по вопросам климата и сохранения лесов, проводимой Германским советом хозяйства.

Позднее делегация Алтайского края намерена провести переговоры с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, будут рассмотрены вопросы развития экономического сотрудничества между деловыми кругами Алтайского края и Германии.

Добавим, интерес к родине Шиллера и Гете со стороны Алтайского края отнюдь не случаен. Так, по итогам девяти месяцев прошлого Германия вошла в пятерку основных внешнеторговых партнеров региона среди стран дальнего зарубежья и находится на втором месте после Китая. В январе - сентябре 2018 года торговый оборот Алтайского края с Германией составил $49,5 млн (9,7% от общего товарооборота Алтайского края со странами дальнего зарубежья).

Основные статьи экспорта - уголь битуминозный, кокс и полукокс, части к механическим устройствам и двигателям внутреннего сгорания, кедровый орех, мороженое филе рыбы. Основные статьи импорта - технологическое оборудование, предназначенное для деревообрабатывающей промышленности, производственное оборудование, шишки хмеля в порошкообразном виде и форме гранул, растительные соки и экстракты хмеля.