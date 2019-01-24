Коттедж с комнатой для грибов продают в Барнауле

Новости 20.01.2019 23:10 248

На продажу в Барнауле выставили коттедж, в котором можно вести «грибной» бизнес. Портал «Недвижимость Алтай» рассказал об интересном объекте.

Коттедж располагается в Индустриальном районе, имеет площадь 197 квадратных метров и находится на двух уровнях. Как отмечает продавец, в подвале дома есть мастерская, гардеробная, котельная, спортзал, а также баня из сосны на дровах и помещение для бизнеса-выращивание грибов, можно использовать как овощехранилище.

На первом и втором уровнях — спальные комнаты, санузлы и другие хозяйственно-бытовые помещения.

На территории также есть два гаража (один под мототехнику, другой — для двух автомобилей), гостевой дом, который летом можно использовать как летнюю кухню.

Стоит такой дом 7 млн рублей.

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